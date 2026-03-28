Лидер немецких ультраправых призвал вывести американские войска из Германии

Новости — Суббота, 28 марта 2026, 16:55 — Кристина Бондарева

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хруппала на партийной конференции в Лебау призвал к выводу американских войск из страны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет издание Bild.

Хотя в партийной программе „АдГ" говорится о "выводе всех союзных войск и ядерного оружия" из Германии, Хруппала конкретно призвал к выводу американских войск.

"Давайте начнем воплощать это в жизнь – с вывода американских войск из Германии", – сказал он.

По его словам, Германия не должна втягиваться в международные конфликты и должна играть более самостоятельную роль.

В качестве примера модели, на которую должна ориентироваться Германия, он привел Испанию, которая не позволила войскам США использовать свои базы для операций против Ирана.

Вместе с тем он резко критиковал международные военные операции и принципиально выступил против вмешательства в конфликты, такие как на Ближнем Востоке.

По состоянию на начало 2026 года в Германии дислоцируется примерно 35–38 тысяч американских военнослужащих, что делает эту страну крупнейшим центром сосредоточения американских войск в Европе. Эти войска, сосредоточенные в таких регионах, как Штутгарт и Рейнланд-Пфальц, обеспечивают сдерживающий потенциал НАТО.

Источники, близкие к президенту США, сообщили, что он рассматривает возможность вывода американских войск из Германии.

Также СМИ сообщали, что немецкие ультраправые дистанцируются от Трампа перед земельными выборами.

