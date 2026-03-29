В Європі викрали фуру з 12 тоннами шоколадних батончиків
Швейцарська компанія Nestle заявила про крадіжку фури, що перевозила близько 12 тонн шоколадних батончиків KitKat.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Deutsche Welle.
Компанія Nestle заявила, що вантажівка з 413 793 плитками нового асортименту шоколаду минулого тижня вирушила з центральної Італії для розповсюдження товару по Європі, але так і не досягла запланованого кінцевого пункту призначення в Польщі.
Місцеперебування фури та товару залишається невідомими. Nestle не розкрила, де саме була втрачена вантажівка.
В окремій заяві KitKat повідомив, що відсутні батончики можна відстежити за унікальним код партії. Будь-хто, хто просканує номери партій викраденого шоколаду, отримає інструкції щодо того, як зв’язатися з компанією.
