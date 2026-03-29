В Европе угнали грузовик с 12 тоннами шоколадных батончиков

Швейцарская компания Nestle заявила об угоне грузовика, перевозившего около 12 тонн шоколадных батончиков KitKat.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Deutsche Welle.

Компания Nestle заявила, что грузовик с 413 793 плиточками нового ассортимента шоколада на прошлой неделе отправился из центральной Италии для распространения товара по Европе, но так и не достиг запланированного конечного пункта назначения в Польше.

Местонахождение грузовика и товара остается неизвестным. Nestle не раскрыла, где именно был утерян грузовик.

В отдельном заявлении KitKat сообщил, что пропавшие батончики можно отследить по уникальному коду партии. Любой, кто отсканирует номера партий похищенного шоколада, получит инструкции о том, как связаться с компанией.

