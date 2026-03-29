Молдова вперше перейшла на літній час cинхронізовано з ЄС та Україною

Молдова вперше перевела годинники на літній час синхронізовано з Європейським Союзом та Україною, відійшовши від практики радянського регулювання.

Наприкінці лютого уряд Молдови ухвалив рішення, згідно з яким країна переходитиме на літній та на стандартний час в одну годину з ЄС та Україною.

До цього країна переводила стрілки годинників на годину раніше – о 2 ночі за місцевим часом в березні та о 3 в жовтні. Тепер це відбуватиметься синхронізовано з ЄС – о 3:00 за місцевим часом навесні та о 4:00 восени.

Країни ЄС координують зміни часу. Згідно з чинним законодавством, перехід на літній час починається в останню неділю березня та закінчується в останню неділю жовтня.

Днями в Єврокомісії нагадали, що питання про можливу відмову від переведення годинників на зимовий чи літній час залежить від держав-членів.

Нагадаємо, у 2025 стало відомо, що питання про скасування літнього часу може підняти Литва – під час свого головування в Раді Європейського Союзу в 2027 році.

