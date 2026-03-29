Молдова впервые перешла на летнее время синхронно с ЕС и Украиной

Молдова впервые перевела часы на летнее время синхронно с Европейским Союзом и Украиной, отказавшись от практики советского регулирования.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает Moldpres.

В конце февраля правительство Молдовы приняло решение, согласно которому страна будет переходить на летнее и стандартное время в один час с ЕС и Украиной.

До этого страна переводила стрелки часов на час вперед – в 2 часа ночи по местному времени в марте и в 3 часа в октябре. Теперь это будет происходить синхронно с ЕС – в 3:00 по местному времени весной и в 4:00 осенью.

Страны ЕС координируют изменения времени. Согласно действующему законодательству, переход на летнее время начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнее воскресенье октября.

На днях в Еврокомиссии напомнили, что вопрос о возможном отказе от перевода часов на зимнее или летнее время зависит от государств-членов.

Напомним, в 2025 году стало известно, что вопрос об отмене летнего времени может поднять Литва – во время своего председательства в Совете Европейского Союза в 2027 году.

