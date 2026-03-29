У Британії водій наїхав на групу пішоходів, семеро людей поранені
У Британії заарештували чоловіка за підозрою у замаху на вбивство після того, як його автомобіль збив сімох людей у центрі міста Дербі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.
Поліція графства Дербішир повідомила, що автомобіль врізався у пішоходів у центрі міста Дербі у суботу ввечері.
Семеро людей отримали серйозні травми, але їхнім життям нічого не загрожує.
Невдовзі після інциденту правоохоронці затримали чоловіка 30 років індійського походження. Його підозрюють у замаху на вбивство, умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та небезпечному керуванні транспортним засобом.
Підозрюваний залишається під вартою.
Поліція Дербіширу заявила, що "неупереджена щодо мотивів" і запевнила, що постійного ризику для населення немає.
