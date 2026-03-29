У Британії водій наїхав на групу пішоходів, семеро людей поранені

У Британії заарештували чоловіка за підозрою у замаху на вбивство після того, як його автомобіль збив сімох людей у ​​центрі міста Дербі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Поліція графства Дербішир повідомила, що автомобіль врізався у пішоходів у центрі міста Дербі у суботу ввечері.

Семеро людей отримали серйозні травми, але їхнім життям нічого не загрожує.

Невдовзі після інциденту правоохоронці затримали чоловіка 30 років індійського походження. Його підозрюють у замаху на вбивство, умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та небезпечному керуванні транспортним засобом.

Підозрюваний залишається під вартою.

Поліція Дербіширу заявила, що "неупереджена щодо мотивів" і запевнила, що постійного ризику для населення немає.

Як повідомлялося, 13 березня у Німеччині у судовому процесі щодо аварії міжміського автобуса, в якій загинули чотири людини, зокрема громадянка України, водій був засуджений до двох років умовно.

Нагадаємо, у фінській провінції Північна Пог'янмаа 11 січня з’їхав в кювет український автобус, переповнений пасажирами.

У Польщі поблизу міста Бжег наприкінці грудня сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій загинуло шестеро осіб, серед них були українці.