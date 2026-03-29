В Великобритании водитель наехал на группу пешеходов, семь человек ранены
В Великобритании арестовали мужчину по подозрению в покушении на убийство после того, как его автомобиль сбил семерых человек в центре города Дерби.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.
Полиция графства Дербишир сообщила, что автомобиль врезался в пешеходов в центре города Дерби в субботу вечером.
Семь человек получили серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает.
Вскоре после инцидента правоохранители задержали 30-летнего мужчину индийского происхождения. Его подозревают в покушении на убийство, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и опасном управлении транспортным средством.
Подозреваемый остается под стражей.
Полиция Дербишира заявила, что "не предвзята в отношении мотивов" и заверила, что постоянной угрозы для населения нет.
