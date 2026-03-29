Франция арестовала ещё двух подозреваемых в попытке взорвать банк США

Французская полиция арестовала двух подозреваемых в связи с возможной попыткой взрыва возле парижской штаб-квартиры Bank of America.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру.

Аресты произошли в ночь с субботы на воскресенье в муниципалитете Эссон.

В прокуратуре добавили, что срок содержания под стражей первого подозреваемого, арестованного в субботу, который является несовершеннолетним, был продлен.

По данным источников, вторым арестованным подозреваемым оказался также несовершеннолетний, который находился на улице во время того, как полиция сорвала атаку, и успел скрыться.

Третий задержанный находился с ним в момент ареста. Его взяли под стражу, но он, вероятно, не имел отношения к попытке нападения на банк.

Сообщалось, что в субботу, 28 марта, французская полиция предотвратила взрыв возле американского банка в Париже, задержав человека, который собирался привести в действие самодельное взрывное устройство.

Подозреваемый утверждал, что его завербовали через приложение для обмена сообщениями, пообещав 600 евро за выполнение задания. Источник сообщил, что его сообщник отошел в сторону, вероятно, чтобы зафиксировать преступление на мобильный телефон.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес предположил, что этот инцидент связан с войной на Ближнем Востоке.

Напомним, в ночь на воскресенье 8 марта произошел взрыв у дверей посольства США в Осло.

А на днях в Великобритании двум лицам, являющимся гражданами Ирана и Румынии, были предъявлены обвинения в связи с попыткой проникнуть на военно-морскую базу Клайд в Шотландии, где размещены британские атомные подводные лодки Trident.

Сообщалось, что в начале марта Греция задержала 36-летнего гражданина Грузии, подозреваемого в шпионаже за военно-морской базой США на острове Крит.