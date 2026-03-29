В Финляндии заявили, что дроны, упавшие на территории страны, вероятно, были украинскими

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на финской территории в воскресенье днём, вероятно, были украинскими.

Его заявление, как пишет "Европейская правда", приводит Yle.

Глава правительства Финляндии сказал, что ему подтвердили падение двух беспилотников. По словам Орпо, военные предоставят полную информацию по этому вопросу позже, а различные органы власти занимаются расследованием инцидента.

Премьер заявил, что потенциально эти дроны могут быть украинскими. Он пояснил, что Украина недавно осуществляла атаки на соседний с Финляндией российский регион, а Россия глушит сигналы дронов.

"Это нарушение территории – очень серьезное дело. Вероятно, это украинские дроны, но этот вопрос расследуется, и об этом будет сообщено позже… Мы сделаем выводы из этого, когда полная картина ситуации станет понятной. Это нежелательная ситуация", – заявил он.

Чиновник уточнил, что Финляндия не сбивала дроны, а они упали самостоятельно.

В офисе главы правительства рассматривают вопрос о том, стоит ли созывать совместную встречу президента и правительства из-за падения дронов.

29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство на юго-востоке Финляндии. Два дрона упали вблизи города Коувола, который находится примерно в 50 километрах от границы с Россией.

Напомним, во время серии последних атак Украины по российским портам вокруг Петербурга несколько беспилотников "заблудились" на территорию стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии.

23 марта в Литву залетел беспилотник с территории Беларуси и взорвался в более чем 20 км от границы. Премьер-министр Литвы подтвердила, что речь идет именно о украинском беспилотнике.