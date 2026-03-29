Троє людей загинули через зіткнення авто і вантажівки в Польщі

Троє людей загинули внаслідок ДТП в польській Нижній Сілезії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Аварія сталася на національній дорозі №8 поблизу села Вількув-Великий. Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого троє пасажирів автівки загинули. Повідомляється, що серед загиблих – 27-річна жінка, мешканка Дзержоньовського повіту, та двоє пасажирів, особи яких встановлюються.

На місці аварії прибули пожежна служба, бригади швидкої медичної допомоги та поліція, а також був викликаний гелікоптер швидкої допомоги.

Проїзд дорогою був перекритий на кілька годин.

Нагадаємо, цього тижня внаслідок ДТП за участю трамвая та автобуса у столиці Польщі Варшаві постраждали четверо людей.

18 лютого в центрі Варшави сталося зіткнення двох трамваїв, шестеро людей отримали травми.

В італійському Мілані наприкінці лютого через сходження трамвая з рейок загинули двоє людей.