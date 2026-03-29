Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Польше

Три человека погибли в результате ДТП в польской Нижней Силезии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Авария произошла на национальной дороге №8 вблизи села Вилькув-Великий. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего трое пассажиров автомобиля погибли. Сообщается, что среди погибших – 27-летняя женщина, жительница Дзержоньевского повета, и двое пассажиров, личности которых устанавливаются.

На место аварии прибыли пожарная служба, бригады скорой медицинской помощи и полиция, а также был вызван вертолет скорой помощи.

Движение по дороге было перекрыто на несколько часов.

Напомним, на этой неделе в результате ДТП с участием трамвая и автобуса в столице Польши Варшаве пострадали четыре человека.

18 февраля в центре Варшавы произошло столкновение двух трамваев, шесть человек получили травмы.

В итальянском Милане в конце февраля из-за схода трамвая с рельсов погибли два человека.