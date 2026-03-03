Держдеп США закликав американців покинути країни Близького Сходу

Державний департамент закликав громадян США покинути понад десяток країн Близького Сходу через безпекові ризики, спричинені ескалацією в регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила помічниця державного секретаря США з консульських справ Мора Намдар у мережі X.

Посадовиця звернулася до громадян США із закликом негайно виїжджати, якщо вони перебувають у Єгипті, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Лівані, Катарі, Ірані, Іраку, Йорданії, Ізраїлю та інших країнах регіону.

Намдар радить американцям використовувати "будь-який доступний комерційний транспорт".

Така заява від Держдепу пролунала на тлі масових скасувань авіарейсів у країни Близького Сходу через військову ескалацію в регіоні.

Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував нову "велику хвилю" ударів по Ірану.

Крім того, Трамп не став категорично виключати можливість введення американських військових безпосередньо на територію Ірану.

Також американський президент заявив, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.