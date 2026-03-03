Госдеп США призвал американцев покинуть страны Ближнего Востока

Государственный департамент призвал граждан США покинуть более десятка стран Ближнего Востока из-за рисков для безопасности, вызванных эскалацией в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила помощница государственного секретаря США по консульским делам Мора Намдар в сети X.

Чиновница обратилась к гражданам США с призывом немедленно выезжать, если они находятся в Египте, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Ливане, Катаре, Иране, Ираке, Иордании, Израиле и других странах региона.

Намдар советует американцам использовать "любой доступный коммерческий транспорт".

Такое заявление от Госдепа прозвучало на фоне массовых отмен авиарейсов в страны Ближнего Востока из-за военной эскалации в регионе.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал новую "большую волну" ударов по Ирану.

Кроме того, Трамп не стал категорически исключать возможность ввода американских военных непосредственно на территорию Ирана.

Также американский президент заявил, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.