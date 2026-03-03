Страны Ближнего Востока просят Италию о системах ПВО, которые получает Украина

Страны Ближнего Востока обратились к Италии с просьбой передать им системы противовоздушной обороны для защиты от иранских атак, в частности комплексы SAMP/T, которые получает Украина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

Глава итальянского Минобороны отметил, что этот вопрос является деликатным, ведь Рим вместе с союзниками сосредоточился на поставках ПВО для Украины.

Среди запросов от стран Персидского залива есть система SAMP/T, которая может отслеживать и перехватывать одновременно десятки целей. Это единственная система европейского производства, способная сбивать баллистические ракеты.

Италия уже поставляет Украине системы SAMP/T для защиты от атак России, поэтому их дальнейшая передача странам Ближнего Востока является сложной.

"Это очень деликатный вопрос, учитывая, что эти возможности уже сильно ограничены, учитывая европейские потребности и поддержку, предоставленную Украине до сих пор", – сказал Крозетто на парламентских слушаниях.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Ближнем Востоке пока не повлияла на поставки американского вооружения в Украину в рамках инициативы PURL, прежде всего ракет к системам ПВО. В то же время он отметил, что ситуация может измениться в случае затяжной эскалации.

Зеленский в понедельник также провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, в ходе которой подчеркнул потребности Украины в противовоздушной обороне.