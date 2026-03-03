В немецком правительстве назвали ожидания от встречи Мерца и Трампа

Перед встречей канцлера Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме немецкое правительство рассчитывает на четкую позицию Трампа по торговой политике, войне в Украине и статье о взаимной обороне НАТО.

Об этом заявил координатор правительства Германии по трансатлантическим вопросам Метин Хакверди в интервью газете Tagesspiegel, передает "Европейская правда".

Мерц прибыл в Вашингтон в 5.40 по центральноевропейскому времени.

"Германия хочет безопасности для торговли и инвестиций со стороны США, а также длительной надежности в поддержке Украины. Было бы очень хорошо, если бы Трамп подтвердил свою четкую приверженность статье 5 договора НАТО, то есть положению о взаимной обороне", – сказал Хакверди.

"Если канцлер достигнет всего этого, его поездка будет огромным успехом", – добавил он.

Мерц является первым представителем европейского правительства, который встретится с президентом США с начала войны с Ираном. После встречи с бизнес-лидерами во вторник утром Мерц ожидается в Белом доме в Вашингтоне (11:00 по местному времени, 17:00 по центральноевропейскому времени). После подписания книги посетителей запланирована получасовая встреча с Трампом в Овальном кабинете.

Среди тем обсуждения – таможенная политика Трампа и дальнейшая поддержка Украины. После эскалации конфликта с Ираном в выходные Мерц объявил, что также намерен обсудить этот вопрос с Трампом.

Это третий визит Мерца в Вашингтон в качестве канцлера.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал новую "большую волну" ударов по Ирану.

Кроме того, Трамп не стал категорически исключать возможность ввода американских военных непосредственно на территорию Ирана.

Также американский президент заявил, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.