Рубіо: операція проти балістичного і морського потенціалу Ірану буде ще "каральнішою"

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що головними цілями подальших американських ударів стануть виробництво балістичних ракет та військово-морські спроможності Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", Рубіо сказав під час виступу перед журналістами на Капітолійському пагорбі.

Держсекретар заявив, що найважчі удари США по Ірану "ще попереду".

"Я не збираюся розкривати деталі наших тактичних зусиль, але найважчі удари від американських військових ще попереду. Наступна фаза буде ще більш каральною для Ірану, ніж зараз", – сказав Рубіо.

За словами посадовця, основна увага американських атак зосереджуватиметься на знищенні балістичної програми Ірану, а також знешкодженню загрози з боку Тегерану для глобального судноплавства.

Однак Вашингтон сподівається на те, що Іран змінюватиметься зсередини – шляхом повалення чинного режиму.

"Проте ми не будемо проти, ми не будемо засмучені й сподіваємося, що іранський народ зможе скинути цей уряд і побудувати нове майбутнє для цієї країни", – заявив держсекретар.

Тим часом президент США Дональд Трамп похвалився, що американських запасів зброї вистачить на "вічну" війну проти Ірану. Водночас він розкритикував свого попередника Джо Байдена за постачання зброї Україні.

Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував нову "велику хвилю" ударів по Ірану.

Також американський президент заявив, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

Про те, чому війна в Ірані може стати провалом для американського президента, читайте в статті "Європейської правди": Війна без гарантії успіху. Чому напад США не змінив режим в Ірані, попри вимоги Трампа