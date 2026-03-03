Рубио: операция против баллистического и морского потенциала Ирана будет еще "карательнее"

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что главными целями дальнейших американских ударов станут производство баллистических ракет и военно-морские возможности Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Рубио сказал во время выступления перед журналистами на Капитолийском холме.

Госсекретарь заявил, что самые тяжелые удары США по Ирану "еще впереди".

"Я не собираюсь раскрывать детали наших тактических усилий, но самые тяжелые удары еще впереди от американских военных. Следующая фаза будет еще более карательной для Ирана, чем сейчас", – сказал Рубио.

По словам чиновника, основное внимание американских атак будет сосредоточено на уничтожении баллистической программы Ирана, а также на обезвреживании угрозы со стороны Тегерана для глобального судоходства.

Однако Вашингтон надеется на то, что Иран будет меняться изнутри – путем свержения действующего режима.

"Однако мы не будем против, мы не будем расстроены и надеемся, что иранский народ сможет свергнуть это правительство и построить новое будущее для этой страны", – заявил госсекретарь.

Между тем президент США Дональд Трамп похвастался, что американских запасов оружия хватит на "вечную" войну против Ирана. В то же время он раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за поставки оружия Украине.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал новую "большую волну" ударов по Ирану.

Также американский президент заявил, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.

О том, почему война в Иране может стать провалом для американского президента, читайте в статье "Европейской правды": Война без гарантии успеха. Почему нападение США не изменило режим в Иране, несмотря на требования Трампа