У Литві заявили про впевненість в "ядерній парасольці" США

Головна радниця президента Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайсгіріте заявила, що Вільнюс довіряє ядерній парасольці США та чекає на більш конкретну інформацію від Франції щодо її проєкту про європейське ядерне стримування.

Її заяву цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Радниця Науседа заявила, що дискусії про автономне ядерне стримування Європи, ініційовані Францією, не повинні розділяти НАТО.

"Ми звертаємо свою увагу на ядерний арсенал Сполучених Штатів Америки, бо це також ядерний арсенал НАТО. Це та парасолька НАТО, якої ми так прагнули, коли вступили туди у 2004 році, і якій ми довіряємо й досі", – сказала Скайсгіріте.

За її словами, США не демонструють жодних ознак послаблення своєї відданості захисту Європи ядерною зброєю.

Скайсгіріте також наголосила, що Європа перебуває лише на початку дискусій з цього питання, які спочатку мають відбутися у самій Франції.

Нагадаємо, 2 березня президент Франції, єдиної на європейському континенті ядерної держави, заявив про плани збільшить кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

За словами Макрона, вісім європейських країн погодилися взяти участь у "розширеному стримуванні", запропонованому Францією: Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція та Данія.

Також Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї.