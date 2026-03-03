В Литве заявили об уверенности в "ядерном зонтике" США

Главный советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите заявила, что Вильнюс доверяет ядерному зонтику США и ждет более конкретной информации от Франции относительно ее проекта о европейском ядерном сдерживании.

Ее заявление цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Советник Науседа заявила, что дискуссии об автономном ядерном сдерживании Европы, инициированные Францией, не должны разделять НАТО.

"Мы обращаем свое внимание на ядерный арсенал Соединенных Штатов Америки, потому что это также ядерный арсенал НАТО. Это тот зонтик НАТО, к которому мы так стремились, когда вступили туда в 2004 году, и которому мы доверяем до сих пор", – сказала Скайсгирите.

По ее словам, США не демонстрируют никаких признаков ослабления своей приверженности защите Европы ядерным оружием.

Скайсгирите также подчеркнула, что Европа находится лишь в начале дискуссий по этому вопросу, которые сначала должны состояться в самой Франции.

Напомним, 2 марта президент Франции, единственной на европейском континенте ядерной державы, заявил о планах увеличит количество французских ядерных боеголовок и готовность развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

По словам Макрона, восемь европейских стран согласились принять участие в "расширенном сдерживании", предложенном Францией: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

Также Франция и Германия создали координационную группу по вопросам ядерного оружия.