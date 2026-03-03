Зеленський каже, що Європа ще не може замістити військову допомогу США

Президент Володимир Зеленський заявив, що європейці працюють швидше у нарощуванні своїх військових можливостей, але вони все ще не можуть замістити військову допомогу зі США.

Про це він сказав в інтерв'ю Corriere Della Sera, передає "Європейська правда".

Президент відповідав на питання, чи може Європа замістити військову допомогу зі США.

"Ми обговорюємо це з європейцями. Нам потрібно об'єднати сили; якщо США виведуть свої війська, ми повинні бути готові захищати себе. Європа має багатство і промисловість, але вона ще не розвинена у військовій сфері; їй потрібен наш досвід", – сказав Зеленський.

Також, за його словами, європейські підприємства повинні отримати ліцензію від США, щоб виробляти американську зброю.

"Сьогодні європейці працюють швидше, ніж раніше, але вони ще не в змозі замінити США", – констатував президент.

Він повторив, що затяжна та інтенсивна війна на Близькому Сході вплине на кількість засобів ППО, які отримуватиме Україна.

"Ми можемо зіткнутися з труднощами в придбанні ракет і зброї для захисту нашого повітряного простору. Американці та їхні союзники на Близькому Сході можуть потребувати їх для своєї оборони, наприклад, ракет до Patriot", – сказав Зеленський в інтерв’ю.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп у контексті своєї війни в Ірані похвалив рівень запасів боєприпасів США, хоча й зазначив, що кількість запасів все ж не відповідає його очікуванням. При цьому він дорікнув попереднику Джо Байдену, що той "віддав все Зеленському".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників не забувати про потреби України в допомозі на тлі посилення військової напруженості на Близькому Сході.