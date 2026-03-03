Зеленский говорит, что Европа еще не может заместить военную помощь США

Президент Владимир Зеленский заявил, что европейцы работают быстрее в наращивании своих военных возможностей, но они все еще не могут заместить военную помощь из США.

Об этом он сказал в интервью Corriere Della Sera, передает "Европейская правда".

Президент отвечал на вопрос, может ли Европа заместить военную помощь из США.

"Мы обсуждаем это с европейцами. Нам нужно объединить силы; если США выведут свои войска, мы должны быть готовы защищать себя. У Европы есть богатства и промышленность, но она еще не развита в военной сфере; ей нужен наш опыт", – сказал Зеленский.

Также, по его словам, европейские предприятия должны получить лицензию от США, чтобы производить американское оружие.

"Сегодня европейцы работают быстрее, чем раньше, но они еще не в состоянии заменить США", – констатировал президент.

Он повторил, что затяжная и интенсивная война на Ближнем Востоке повлияет на количество средств ПВО, которые будет получать Украина.

"Мы можем столкнуться с трудностями в приобретении ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства. Американцы и их союзники на Ближнем Востоке могут нуждаться в них для своей обороны, например, ракет к Patriot", – сказал Зеленский в интервью.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп в контексте своей войны в Иране похвалил уровень запасов боеприпасов США, хотя и отметил, что количество запасов все же не соответствует его ожиданиям. При этом он упрекнул предшественника Джо Байдена, что тот "отдал все Зеленскому".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников не забывать о потребностях Украины в помощи на фоне усиления военной напряженности на Ближнем Востоке.