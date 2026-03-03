Франція організовує чартерні рейси для репатріації громадян з Близького Сходу

Франція готує заходи для повернення своїх громадян з країн Близького Сходу, зокрема організовує чартерні рейси для деяких груп населення.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв’ю телеканалу BFMTV.

Франція готує чартерні рейси для репатріації "найбільш вразливих" громадян з Близького Сходу, повідомив міністр.

Це може включати комерційні рейси, а також використання літаків, що належать Франції.

Міністр уточнив, що посольства та консульства вже складають списки осіб, які подали запит на репатріацію.

Згідно з підрахунками уряду, 400 тисяч громадян Франції зараз перебувають у дванадцяти країнах Близького Сходу, що постраждали від конфлікту.

Барро закликав всіх туристів зареєструватися у спеціальному додатку МЗС для подальшого повернення додому.

"Ми розгорнули консульські групи на кордонах між Ізраїлем, Єгиптом та Йорданією, щоб полегшити проїзд тих, хто бажає виїхати суходолом та здійснити переліт з Єгипту чи Йорданії", – розповів міністр.

Подібна схема діє в Об’єднаних Арабських Еміратах, на кордонах з Оманом та Саудівською Аравією, країнах, де повітряний простір залишається відкритим.

Нагадаємо, низка європейських авіаліній протягом суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу на найближчі дні у зв’язку з бойовими діями у регіоні.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Великої Британії розробляє план евакуації десятків тисяч британців, які застрягли в країнах Близького Сходу під час військової ескалації в регіоні.

Тим часом МЗС Німеччини анонсувало чартерні рейси для репатріації "вразливих груп" туристів з країн Близького Сходу, через що зіштовхнулося з критикою з боку опозиційних партій.