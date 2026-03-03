Франция организует чартерные рейсы для репатриации граждан с Ближнего Востока

Франция готовит меры для возвращения своих граждан из стран Ближнего Востока, в частности организует чартерные рейсы для некоторых групп населения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью телеканалу BFMTV.

Франция готовит чартерные рейсы для репатриации "наиболее уязвимых" граждан с Ближнего Востока, сообщил министр.

Это может включать коммерческие рейсы, а также использование самолетов, принадлежащих Франции.

Министр уточнил, что посольства и консульства уже составляют списки лиц, подавших запрос на репатриацию.

Согласно подсчетам правительства, 400 тысяч граждан Франции сейчас находятся в двенадцати странах Ближнего Востока, пострадавших от конфликта.

Барро призвал всех туристов зарегистрироваться в специальном приложении МИД для дальнейшего возвращения домой.

"Мы развернули консульские группы на границах между Израилем, Египтом и Иорданией, чтобы облегчить проезд тех, кто желает выехать по суше и осуществить перелет из Египта или Иордании", – рассказал министр.

Подобная схема действует в Объединенных Арабских Эмиратах, на границах с Оманом и Саудовской Аравией, странах, где воздушное пространство остается открытым.

Напомним, ряд европейских авиалиний в течение субботы 28 февраля отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока на ближайшие дни в связи с боевыми действиями в регионе.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Великобритании разрабатывает план эвакуации десятков тысяч британцев, которые застряли в странах Ближнего Востока во время военной эскалации в регионе.

Тем временем МИД Германии анонсировало чартерные рейсы для репатриации "уязвимых групп" туристов из стран Ближнего Востока, из-за чего столкнулось с критикой со стороны оппозиционных партий.