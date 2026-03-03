Фон дер Ляєн 3 березня поговорить із Зеленським про енергетичну безпеку

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 3 березня, проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила головна речниця "Європейської комісії" Паула Піньо.

Фон дер Ляєн і Зеленський проведуть телефонну розмову 3 березня, серед тем обговорення – енергетична безпека.

"Сьогодні в другій половині дня президентка фон дер Ляєн проведе телефонну розмову з президентом Зеленським, як вона це часто робить. Вони будуть говорити про питання, пов'язані з енергетичною безпекою", – сказала Піньо.

Відповідаючи на запитання кореспондентки "ЄвроПравди" щодо інших тем розмови, головна речниця ЄК нагадала, що фон дер Ляєн "підтримує дійсно дуже регулярні контакти з президентом Зеленським з багатьох питань".

"Сьогодні ми можемо очікувати, що енергетична безпека буде однією з головних тем обговорення. Ймовірно, не єдиною, оскільки з огляду на події на Близькому Сході ця тема теж становить великий інтерес і є надзвичайно актуальною на цей момент", – розповіла Паула Піньо.

Як повідомляла "Європейська правда", 2 березня президент України Володимир Зеленський наголосив, що Євросоюз має надати Україні конкретну дату її вступу до блоку, якщо дійсно хоче бачити її у своєму складі – у відповідь на заяву очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка напередодні назвала встановлення конкретної дати вступу України до ЄС є неможливим.

Нагадаємо, 24 лютого президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія не змогла блокувати її членство.

В інтерв'ю "Європейській правді" єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що рішення щодо можливого швидкого вступу України в ЄС ухвалюватимуть країни-члени.