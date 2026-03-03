Фон дер Ляйен 3 марта поговорит с Зеленским об энергетической безопасности

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 3 марта, проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила главный пресс-секретарь "Европейской комиссии" Паула Пиньо.

Фон дер Ляйен и Зеленский проведут телефонный разговор 3 марта, среди тем обсуждения – энергетическая безопасность.

"Сегодня во второй половине дня президент фон дер Ляйен проведет телефонный разговор с президентом Зеленским, как она это часто делает. Они будут говорить о вопросах, связанных с энергетической безопасностью", – сказала Пиньо.

Отвечая на вопрос корреспондента "ЕвроПравды" относительно других тем разговора, главный пресс-секретарь ЕК напомнила, что фон дер Ляйен "поддерживает действительно очень регулярные контакты с президентом Зеленским по многим вопросам".

"Сегодня мы можем ожидать, что энергетическая безопасность будет одной из главных тем обсуждения. Вероятно, не единственной, поскольку, учитывая события на Ближнем Востоке, эта тема тоже представляет большой интерес и является чрезвычайно актуальной на данный момент", – рассказала Паула Пиньо.

Как сообщала "Европейская правда", 2 марта президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Евросоюз должен предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, если действительно хочет видеть ее в своем составе – в ответ на заявление руководительницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая накануне назвала установление конкретной даты вступления Украины в ЕС невозможным.

Напомним, 24 февраля президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз без промедлений назвать дату вступления Украины в ЕС, чтобы в течение следующих еще 50 лет Россия не смогла блокировать ее членство.

В интервью "Европейской правде" еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что решение о возможном скором вступлении Украины в ЕС будут принимать страны-члены.