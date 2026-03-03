У Єврокомісії ще не отримали останній лист Орбана зі скаргами на Зеленського

Європейська комісія наразі не отримала продемонстрований 3 березня черговий лист прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у якому він вчергове критикує президента України Володимира Зеленського.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен.

Лист Орбана з критикою Зеленського поки не доставлений у Єврокомісію, зазначила вона.

"Ми ще не отримали цього листа. Як і всю кореспонденцію, всі листи, надіслані нам, ми прочитаємо, вивчимо, а потім відповімо на нього", – заявила Ітконен.

Щодо розвитку подій навколо нафтопроводу "Дружба", який припинив роботу після російської атаки у січні 2026 року, речниця повідомила, що "ми продовжуємо наші контакти з українцями".

"Ми працюємо з усіма державами-членами, яких це стосується, зокрема зі Словаччиною та Угорщиною. Нашим пріоритетом залишається безпека постачання для наших держав-членів. Але щодо функціонування трубопроводу, я не маю жодної оновленої інформації", – додала Анна-Кайса Ітконен.

Як повідомляла "Європейська правда", 3 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав цинічною відповідь президента України Володимира Зеленського на заклики відновити транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" і поскаржився на нього в Єврокомісію.

Зеленський дорікнув лідерам Угорщини й Словаччини за те, що вони не бажають визнати, чого Україні коштує ремонт нафтопроводу.

Нагадаємо, 26 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав відкритий лист до президента Володимира Зеленського, в якому звинуватив його у тому, що його дії суперечать інтересам Угорщини.

У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти, надісланому 26 лютого, прем’єр-міністр Угорщини натякнув, що може зробити крок назад, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу в Україні.