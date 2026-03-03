Набір персоналу назвали головною проблемою для збройних сил Німеччини

Набір персоналу є найбільшою проблемою, з якою стикаються збройні сили Німеччини, і Берлін буде змушений відновити призов, якщо добровільна система не зможе залучити достатню кількість людей.

Про це заявив у вівторок парламентський комісар збройних сил Хеннінг Отте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Німеччина, яка намагається компенсувати багаторічне недофінансування оборони за допомогою великих витрат, має на меті збільшити кількість солдатів з майже 185 до 260 тисяч і подвоїти кількість резервістів до 200 тисяч до середини 2030-х років.

З цією метою влада країни запроваджує добровільну програму, за якою всі 18-річні отримують анкету про їхню зацікавленість у службі.

У своєму щорічному звіті про збройні сили комісар Хеннінг Отте, який виконує функції омбудсмена збройних сил і підзвітний парламенту, зазначив, що цього може бути недостатньо.

"Персонал залишається найгострішою проблемою збройних сил", – йдеться у звіті.

До кінця 2025 року кількість активних солдатів зросла на 3 тисячі порівняно з попереднім роком, але демографічні тенденції, конкуренція за кваліфіковану робочу силу та високий рівень відсіву обмежували зростання.

"Політичні амбіції ризикують випередити військову реальність. Якщо добровільна служба буде недостатньою, наступним кроком стане повернення до обов'язкової військової служби", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, у грудні Німеччина схвалила закон про модернізацію військової служби.

Раніше німецький міністр оборони країни Борис Пісторіус висловив очікування, що цього року Бундесверу вдасться завербувати 20 тисяч добровольців з огляду на реформу військової служби.

У січні Бундесвер почав розсилати анкети 18-річним для проходження відбору на військову службу.