Набор персонала назвали главной проблемой для вооруженных сил Германии

Набор персонала является самой большой проблемой, с которой сталкиваются вооруженные силы Германии, и Берлин будет вынужден возобновить призыв, если добровольная система не сможет привлечь достаточное количество людей.

Об этом заявил во вторник парламентский комиссар вооруженных сил Хеннинг Отте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Германия, которая пытается компенсировать многолетнее недофинансирование обороны с помощью больших расходов, ставит целью увеличить количество солдат с почти 185 до 260 тысяч и удвоить количество резервистов до 200 тысяч к середине 2030-х годов.

С этой целью власти страны вводят добровольную программу, по которой все 18-летние получают анкету об их заинтересованности в службе.

В своем ежегодном отчете о вооруженных силах комиссар Хеннинг Отте, который выполняет функции омбудсмена вооруженных сил и подотчетен парламенту, отметил, что этого может быть недостаточно.

"Персонал остается самой острой проблемой вооруженных сил", – говорится в отчете.

К концу 2025 года количество активных солдат выросло на 3 тысячи по сравнению с предыдущим годом, но демографические тенденции, конкуренция за квалифицированную рабочую силу и высокий уровень отсева ограничивали рост.

"Политические амбиции рискуют опередить военную реальность. Если добровольная служба будет недостаточной, следующим шагом станет возвращение к обязательной военной службе", – говорится в отчете.

Напомним, в декабре Германия одобрила закон о модернизации военной службы.

Ранее немецкий министр обороны страны Борис Писториус выразил ожидания, что в этом году Бундесверу удастся завербовать 20 тысяч добровольцев, учитывая реформу военной службы.

В январе Бундесвер начал рассылать анкеты 18-летним для прохождения отбора на военную службу.