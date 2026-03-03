ЗМІ дізнались про реакцію НАТО на намір Макрона збільшити кількість ядерних боєголовок

У НАТО вітають заяву французького президента Емманюеля Макрона щодо змін у ядерній політиці Франції, зокрема намір збільшити кількість ядерних боєголовок.

Про це агентству AFP на умовах анонімності розповів представник Північноатлантичного альянсу, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив співрозмовник агентства, НАТО сподівається на покращення співпраці з Парижем у цьому питанні.

"Ядерне стримування Франції вже сприяє безпеці Альянсу. І ми вітаємо ініціативу президента Макрона, спрямовану на подальше посилення стримування. Ми вітаємо можливість розширити консультації з Францією з ядерних питань, щоб забезпечити узгоджений і скоординований підхід ", – зазначив він.

У понеділок Еммануель Макрон запропонував безпрецедентну ядерну співпрацю для захисту Європи з Німеччиною як "ключовим партнером", що супроводжується збільшенням арсеналу Франції.

За його словами, Франція зможе надати європейським союзникам стратегічні ресурси для "розгортання за обставинами".