СМИ узнали о реакции НАТО на намерение Макрона увеличить число ядерных боеголовок

В НАТО приветствуют заявление французского президента Эмманюэля Макрона об изменениях в ядерной политике Франции, в частности намерение увеличить количество ядерных боеголовок.

Об этом агентству AFP на условиях анонимности рассказал представитель Североатлантического альянса, сообщает "Европейская правда".

Как отметил собеседник агентства, НАТО надеется на улучшение сотрудничества с Парижем в этом вопросе.

"Ядерное сдерживание Франции уже способствует безопасности Альянса. И мы приветствуем инициативу президента Макрона, направленную на дальнейшее усиление сдерживания. Мы приветствуем возможность расширить консультации с Францией по ядерным вопросам, чтобы обеспечить согласованный и скоординированный подход", – отметил он.

В понедельник Эммануэль Макрон предложил беспрецедентное ядерное сотрудничество для защиты Европы с Германией как "ключевым партнером", сопровождающееся увеличением арсенала Франции.

По его словам, Франция сможет предоставить европейским союзникам стратегические ресурсы для "развертывания по обстоятельствам".