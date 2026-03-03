Укр Рус Eng

Мелоні скликала дві екстрені наради щодо війни на Близькому Сході

Новини — Вівторок, 3 березня 2026, 18:00 — Марія Ємець

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні у вівторок скликала дві спеціальних наради для обговорення термінових викликів для країни, створених війною на Близькому Сході. 

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда". 

В офісі прем’єрки повідомили, що 3 березня Мелоні скликала дві спеціальних наради у зв’язку з подіями на Близькому Сході. 

Перша зустріч зосередилася на останніх подіях "з особливою увагою до заходів щодо допомоги та гарантування безпеки італійських громадян". На ній були присутні, зокрема, віцепрезидент й очільник МЗС Антоніо Таяні, міністр оборони Гвідо Крозетто та міністр з довкілля й енергетичної безпеки Джільберто Пікетто-Фратін. 

Друга нарада об’єднала, окрім міністрів, представників низки італійських енергетичних компаній. На ній йшлося про можливі наслідки близькосхідної війни для енергетичної безпеки, цін на ринках та обговорювалися потенційні заходи реагування. 

Також у вівторок Мелоні заявила про "період хаосу" через іранську кризу і війну в Україні.

Нагадаємо, міністр оборони Італії вихідними застряг у Дубаї через війну на Близькому Сході та згодом перепросив за свою поїздку

3 березня Італія анонсувала нові авіарейси для своїх громадян, що застрягли на Близькому Сході.

