Мелоні скликала дві екстрені наради щодо війни на Близькому Сході

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні у вівторок скликала дві спеціальних наради для обговорення термінових викликів для країни, створених війною на Близькому Сході.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

В офісі прем’єрки повідомили, що 3 березня Мелоні скликала дві спеціальних наради у зв’язку з подіями на Близькому Сході.

Перша зустріч зосередилася на останніх подіях "з особливою увагою до заходів щодо допомоги та гарантування безпеки італійських громадян". На ній були присутні, зокрема, віцепрезидент й очільник МЗС Антоніо Таяні, міністр оборони Гвідо Крозетто та міністр з довкілля й енергетичної безпеки Джільберто Пікетто-Фратін.

Друга нарада об’єднала, окрім міністрів, представників низки італійських енергетичних компаній. На ній йшлося про можливі наслідки близькосхідної війни для енергетичної безпеки, цін на ринках та обговорювалися потенційні заходи реагування.

Також у вівторок Мелоні заявила про "період хаосу" через іранську кризу і війну в Україні.

Нагадаємо, міністр оборони Італії вихідними застряг у Дубаї через війну на Близькому Сході та згодом перепросив за свою поїздку.

3 березня Італія анонсувала нові авіарейси для своїх громадян, що застрягли на Близькому Сході.