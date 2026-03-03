Мелони созвала два экстренных совещания по войне на Ближнем Востоке

Премьер Италии Джорджа Мелони во вторник созвала два специальных совещания для обсуждения срочных вызовов для страны, созданных войной на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

В офисе премьера сообщили, что 3 марта Мелони созвала два специальных совещания в связи с событиями на Ближнем Востоке.

Первая встреча сосредоточилась на последних событиях "с особым вниманием к мерам по помощи и обеспечению безопасности итальянских граждан". На ней присутствовали, в частности, вице-президент и глава МИД Антонио Таяни, министр обороны Гвидо Крозетто и министр по окружающей среде и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин.

Второе совещание объединило, кроме министров, представителей ряда итальянских энергетических компаний. На нем речь шла о возможных последствиях ближневосточной войны для энергетической безопасности, цен на рынках и обсуждались потенциальные меры реагирования.

Также во вторник Мелони заявила о "периоде хаоса" из-за иранского кризиса и войны в Украине.

Напомним, министр обороны Италии на выходных застрял в Дубае из-за войны на Ближнем Востоке и впоследствии извинился за свою поездку.

3 марта Италия анонсировала новые авиарейсы для своих граждан, застрявших на Ближнем Востоке.