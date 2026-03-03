Мерц і Трамп почали зустріч у Вашингтоні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Як пише "Європейська правда", повідомлення про це розмістили на інформаційних ресурсах Білого дому.

Мерц і Трамп почали зустріч в Овальному кабінеті, початок якої був публічним і транслювався.

HAPPENING NOW: President Donald J. Trump and German Chancellor Friedrich Merz meet in the Oval Office and discuss crucial matters like Operation Epic Fury, Iran, and trade. 🇺🇸🇩🇪 pic.twitter.com/9nBqIEj5NL – The White House (@WhiteHouse) March 3, 2026

Трамп у публічній частині схвально висловився про Мерца й відносини США та Німеччини.

Мерц зазначив, що Німеччина й США сходяться у баченні того, що правління "жахливого режиму у Тегерані" має завершитись, та зазначив, що вони обговорять потенційні варіанти майбутнього Ірану, повідомляє CNN.

"Усі ми сподіваємося, що ця війна завершиться якнайшвидше. Тож ми сподіваємося, що ізраїльська й американська армія роблять правильні речі, щоб довести справу до кінця, і щоб там була нова влада, і Іран повертався о миру й свободи", – зазначив канцлер.

Він сказав, що планують обговорювати також російсько-українську війну і торгові питання.

Перед зустріччю в офісі Мерца зазначили, що Берлін розраховує на чітку позицію Трампа щодо торговельної політики, війни в Україні та статті про взаємну оборону НАТО.

Нагадаємо, Мерц від початку операції США та Ізраїлю проти Ірану дав зрозуміти, що не засуджує її, проте визнав дилему для Німеччини з точки зору міжнародного права.

У ЄС вже шукають рішення, які б запобігли дефіциту ППО для України через те, що американських ракет-перехоплювачів тепер гостро потребують і країни Перської затоки.