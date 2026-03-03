Мерц и Трамп начали встречу в Вашингтоне

Канцлер Германии Фридрих Мерц начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Как пишет "Европейская правда", сообщение об этом разместили на информационных ресурсах Белого дома.

Мерц и Трамп начали встречу в Овальном кабинете, начало которой было публичным и транслировалось. Трамп в публичной части одобрительно высказался о Мерце и отношениях США и Германии.

HAPPENING NOW: President Donald J. Trump and German Chancellor Friedrich Merz meet in the Oval Office and discuss crucial matters like Operation Epic Fury, Iran, and trade. 🇺🇸🇩🇪 pic.twitter.com/9nBqIEj5NL – The White House (@WhiteHouse) March 3, 2026

Мерц отметил, что Германия и США сходятся в видении того, что правление "ужасного режима в Тегеране" должно завершиться, и отметил, что они обсудят потенциальные варианты будущего Ирана, сообщает CNN.

"Все мы надеемся, что эта война завершится как можно быстрее. Поэтому мы надеемся, что израильская и американская армия делают правильные вещи, чтобы довести дело до конца, и чтобы там была новая власть, и Иран возвращался к миру и свободе", – отметил канцлер.

Он сказал, что планируют обсуждать также российско-украинскую войну и торговые вопросы.

Перед встречей в офисе Мерца отметили, что Берлин рассчитывает на четкую позицию Трампа по торговой политике, войне в Украине и статье о взаимной обороне НАТО.

Напомним, Мерц с начала операции США и Израиля против Ирана дал понять, что не осуждает ее, однако признал дилемму для Германии с точки зрения международного права.

В ЕС уже ищут решения, которые бы предотвратили дефицит ПВО для Украины из-за того, что в американских ракетах-перехватчиках теперь остро нуждаются и страны Персидского залива.