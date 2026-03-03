Укр Рус Eng

Трамп закликав іранців зачекати з протестами

Новини — Вівторок, 3 березня 2026, 20:14 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп у вівторок сказав, що готовим до протестів з метою зміни влади іранцям варто зачекати – через небезпеку, яку становить триваюча військова операція Ізраїлю і Штатів.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда". 

Трамп, який одразу після початку ударів по Ірану прямо закликав народ Ірану не згаяти шанс на повалення режиму, у вівторок закликав поки утриматися від протестів. 

"Якщо ви збираєтесь виходити і протестувати – поки не робіть цього. Зараз дуже небезпечно, скидається багато бомб", – сказав Дональд Трамп. 

Також Трамп 3 березня заявив, що Іран хоче переговорів, але для цього вже "надто пізно".

Сполучені Штати станом на вівторок уразили понад 1700 цілей на території Ірану у межах спільної з Ізраїлем військової операції. Станом на 3 березня відомо про загибель шести американських військових.

