Трамп призвал иранцев подождать с протестами

Президент США Дональд Трамп во вторник сказал, что готовым к протестам с целью смены власти иранцам стоит подождать – из-за опасности, которую представляет продолжающаяся военная операция Израиля и Штатов.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Трамп, который сразу после начала ударов по Ирану прямо призвал народ Ирана не упустить шанс на свержение режима, во вторник призвал пока воздержаться от протестов.

"Если вы собираетесь выходить и протестовать – пока не делайте этого. Сейчас очень опасно, сбрасывается много бомб", – сказал Дональд Трамп.

Также Трамп 3 марта заявил, что Иран хочет переговоров, но для этого уже "слишком поздно".

Соединенные Штаты по состоянию на вторник поразили более 1700 целей на территории Ирана в рамках совместной с Израилем военной операции. По состоянию на 3 марта известно о гибели шести американских военных.