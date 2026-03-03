Макрон: две базы Франции на Ближнем Востоке подверглись "ограниченным ударам"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что две французские базы на Ближнем Востоке подверглись "ограниченным ударам", а также – что Франция участвовала в отражении иранских ударов по союзникам.

Как сообщает BFMTV, об этом он заявил в обращении к нации 3 марта в связи с войной, вспыхнувшей на Ближнем Востоке с началом операции Израиля и США против Ирана.

Макрон констатировал, что США и Израиль, начав операцию, поступили не в соответствии с международным правом, но иранское руководство "не будут оплакивать", а ключевым ответственным за эту ситуацию является сам Тегеран.

"Мы усилили защиту наших военных баз в регионе. Две из них подверглись ограниченным ударам, которые нанесли материальный ущерб", – сказал Макрон.

Он также заявил, что Франция "с первых часов" присоединилась к сбиванию вражеских БпЛА "в рамках легитимной обороны... для защиты воздушного пространства наших союзников", не уточняя, где именно это происходило.

Макрон подтвердил, что в Средиземное море отправляется авианосец "Шарль де Голль", который до недавнего времени был в Балтийском море, а также объявил о развертывании в регионе дополнительных самолетов, систем ПВО и отправке туда фрегата Languedoc.

Президент Франции заявил о стремлении сформировать коалицию, которая объединенными силами и средствами обеспечит восстановление морского движения на Ближнем Востоке.

В дополнение, Макрон раскритиковал Израиль за наземную операцию в Ливане, называя это "опасной эскалацией и стратегической ошибкой".

Также Эмманюэль Макрон сообщил, что вечером 3 марта в Париж прибудут два эвакуационных рейса с французами, которые застряли на Ближнем Востоке из-за войны.

2 марта Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре дважды подверглась атаке БпЛА. После того Британия отправила на остров эсминец HMS Dragon.

Напомним, военные США во вторник отчитались о поражении более 1700 целей в Иране со времени начала операции 28 февраля.