Британія застереже G7 від односторонніх торговельних заходів на тлі війни з Іраном

У понеділок міністерка фінансів Великої Британії закликатиме своїх колег із країн G7 утриматися від вжиття односторонніх заходів, таких як запровадження нових торговельних бар’єрів, доки триває війна в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Під час зустрічі з міністрами фінансів, міністрами енергетики та головами центральних банків країн G7 Рейчел Рівз заявить, що G7 "повинна діяти спільно, а не в спосіб, який перекладає тиск на партнерів або послаблює колективну стійкість".

До "Групи семи" входять США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія, а також Європейський Союз.

Рівз зазначить на зустрічі, що протекціонізм та нові торговельні бар'єри можуть порушити ланцюги постачання та призвести до зростання витрат, а співпраця є життєво важливою для забезпечення безперебійного постачання енергії та товарів і зниження рахунків з часом.

Війна проти Ірану, розпочата США та Ізраїлем 28 лютого, поширилася на весь Близький Схід, забравши життя тисяч людей та завдавши світовій економіці найбільшого в історії зриву глобальних поставок енергоносіїв.

Міністри фінансів та енергетики країн G7 у понеділок проведуть чергове екстрене засідання, щоб обговорити, як обмежити економічні наслідки війни США та Ізраїлю з Іраном.

Це буде перша за 50 років зустрічі міністрів "Групи семи", до якої долучаться очільники центробанків.

За даними ЗМІ, Міністерство оборони США готується до можливого проведення кількох тижнів наземних операцій в Ірані.

Кілька сотень бійців сил спеціальних операцій США прибули на Близький Схід, приєднавшись до тисяч морських піхотинців та десантників.