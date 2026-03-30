Британия предостережет G7 от односторонних торговых мер на фоне войны с Ираном

В понедельник министр финансов Великобритании будет призывать своих коллег из стран G7 воздержаться от принятия односторонних мер, таких как введение новых торговых барьеров, пока продолжается война в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Во время встречи с министрами финансов, министрами энергетики и главами центральных банков стран G7 Рэйчел Ривз заявит, что G7 "должна действовать сообща, а не способом, который перекладывает давление на партнеров или ослабляет коллективную устойчивость".

В "Группу семи" входят США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония, а также Европейский Союз.

Ривз отметит на встрече, что протекционизм и новые торговые барьеры могут нарушить цепи поставок и привести к росту расходов, а сотрудничество является жизненно важным для обеспечения бесперебойного снабжения энергии и товаров и снижения счетов со временем.

Война против Ирана, начатая США и Израилем 28 февраля, распространилась на весь Ближний Восток, унеся жизни тысяч людей и нанеся мировой экономике крупнейший в истории срыв глобальных поставок энергоносителей.

Министры финансов и энергетики стран G7 в понедельник проведут очередное экстренное заседание, чтобы обсудить, как ограничить экономические последствия войны США и Израиля с Ираном.

Это будет первая за 50 лет встречи министров "Группы семи", к которой присоединятся руководители центробанков.

По данным СМИ, Министерство обороны США готовится к возможному проведению нескольких недель наземных операций в Иране.

Несколько сотен бойцов сил специальных операций США прибыли на Ближний Восток, присоединившись к тысячам морских пехотинцев и десантников.