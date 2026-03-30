Міністри G7 вперше за 50 років екстрено зустрінуться з главами центробанків через війну в Ірані

Міністри фінансів та енергетики країн G7 у понеділок проведуть чергове екстрене засідання, щоб обговорити, як обмежити економічні наслідки війни США та Ізраїлю з Іраном.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Politico.

За словами двох дипломатів, обізнаних з ходом підготовки, міністри фінансів та енергетики, до яких під час онлайн-засідання приєднаються голови центральних банків, розглянуть різні варіанти.

Зокрема, вони обговорять випуск стратегічних запасів нафти або навіть встановлення верхньої межі цін на нафту.

Міністр фінансів Франції Ролан Лескюр зазначив, що вперше за 50 років ця група міністрів збереться разом із представниками центральних банків.

Утім, дипломати приглушили надії на прийняття далекосяжних рішень на понеділковій віртуальній зустрічі G7. "Ми ще не готові до цього", – сказав один із посадовців ЄС у програмі Morning Financial Services щодо перспективи встановлення верхньої межі цін на нафту.

Попередні зустрічі G7 проходили без ухвалення узгоджених дій, і цього разу навіть не ясно, чи виступлять міністри із спільною заявою.

Минулого тижня під час засідання G7, присвяченого Україні, глава дипломатії ЄС Кая Каллас та держсекретар США Марко Рубіо, за словами джерел, мали "професійний, але гострий обмін думками" на очах у міністрів закордонних справ країн G7.

Також міністри закордонних справ країн G7 поставили умову, що місія із убезпечення судноплавства в Ормузькій протоці буде реалізована лише за умови припинення війни на Близькому Сході.



