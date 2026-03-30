Тихановська пояснила, чому переїхала з Литви до Польщі

Лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська заявила, що переїхала до Варшави через зміни в заходах щодо її безпеки в Литві, але наголосила, що не хоче перетворювати цей крок на "політичну драму".

Про це вона сказала під час спілкування із журналістами у литовському парламенті, її цитує LRT, пише "Європейська правда".

Тихановська заявила, що у Литви є новий протокол безпеки, що повпливало на її рішення переїхати до Польщі.

"Литва була притулком для тисяч людей, які втікали від репресій, і водночас дотримувалася принципової позиції щодо [білоруського] режиму. Я, звичайно, не хочу робити з цієї ситуації політичну драму. Так, у нас є новий протокол безпеки в Литві. Це спонукало мене вирішити, що я почуватимуся безпечніше в Польщі, але це не означає, що наші відносини змінюються", – сказала вона.

Тихановська зазначила, що буде зайнята у Польщі, де проживають сотні тисяч білорусів, але вона не планує розривати зв’язки з Литвою.

"Я дуже вдячна, що нещодавні обмеження щодо білорусів, які обговорювалися в парламенті, не були прийняті. Це свідчить про те, що литовці розрізняють білоруський режим і білоруський народ. У мене також багато справ у Польщі, і я завжди із задоволенням повертатимуся до Литви", – додала вона.

7 жовтня минулого року стало відомо, що Литва знижує рівень фізичної охорони Тихановської, яка проживала у Вільнюсі разом із родиною. Охорону було передано від Державної служби охорони керівництва до Бюро кримінальної поліції. Офіційною причиною стала переоцінка рівня загрози.

Тоді ж вперше ЗМІ повідомили про плани Тихановської перебратися до Варшави.

У січні в офісі Тихановської підтвердили, що частина її команди переїжджає з Литви до Польщі.