Тихановская объяснила, почему переехала из Литвы в Польшу

Лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская заявила, что переехала в Варшаву из-за изменений в мерах по обеспечению её безопасности в Литве, но подчеркнула, что не хочет превращать этот шаг в "политическую драму".

Об этом она сказала во время общения с журналистами в литовском парламенте, ее цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Тихановская заявила, что у Литвы есть новый протокол безопасности, что повлияло на ее решение переехать в Польшу.

"Литва была убежищем для тысяч людей, спасавшихся от репрессий, и в то же время придерживалась принципиальной позиции в отношении [белорусского] режима. Я, конечно, не хочу делать из этой ситуации политическую драму. Да, у нас есть новый протокол безопасности в Литве. Это побудило меня решить, что я буду чувствовать себя в большей безопасности в Польше, но это не означает, что наши отношения меняются", – сказала она.

Тихановская отметила, что будет заниматься делами в Польше, где проживают сотни тысяч белорусов, но она не планирует разрывать связи с Литвой.

"Я очень благодарна, что недавние ограничения в отношении белорусов, которые обсуждались в парламенте, не были приняты. Это свидетельствует о том, что литовцы различают белорусский режим и белорусский народ. У меня также много дел в Польше, и я всегда с удовольствием буду возвращаться в Литву", – добавила она.

7 октября прошлого года стало известно, что Литва снижает уровень физической охраны Тихановской, которая проживала в Вильнюсе вместе с семьей. Охрана была передана от Государственной службы охраны руководства в Бюро криминальной полиции. Официальной причиной стала переоценка уровня угрозы.

Тогда же впервые СМИ сообщили о планах Тихановской переехать в Варшаву.

В январе в офисе Тихановской подтвердили, что часть ее команды переезжает из Литвы в Польшу.