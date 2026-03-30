Визит президента Сирии вызвал споры в Германии

Президент Сирии Ахмед аль-Шараа прибыл в Германию для проведения переговоров в Берлине на фоне споров об уместности его визита.

Сирийского лидера принял президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, также запланирована его встреча с канцлером Фридрихом Мерцем.

Кроме того, он должен принять участие в круглом столе с лидерами бизнес-кругов.

Накануне поездки критики резко осудили этот визит. Депутат от Левой партии Кансу Оздемир назвала встречу Мерца с аль-Шараа "моральным банкротством" и обвинила его в нормализации исламистских деятелей, связанных с насилием против меньшинств.

Курдская община Германии также обвинила аль-Шараа в нарушении прав человека и военных преступлениях, а ее глава Али Эртан Топрак заявил, что ему место в суде, а не в канцелярии главы немецкого правительства.

В день визита зарегистрировано несколько демонстраций, власти ожидают около 5 тысяч участников.

Это первый официальный визит сирийского лидера в Германию с момента его вступления в должность после свержения Башара аль-Асада в конце 2024 года.

Первоначально Мерц пригласил аль-Шараа в ноябре, главным образом для обсуждения возвращения сирийских беженцев, но визит, запланированный на январь, был отложен из-за возобновления столкновений в Сирии.

Немецкий министр внутренних дел Александр Добриндт ранее заявил, что правительство хочет достичь соглашения с Сирией о депортации лиц, которые просили об убежище, но их заявления отклонили.