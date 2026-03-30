Косово долучається до миротворчої місії під егідою США в секторі Гази

У понеділок, 30 березня, Косово схвалило відправку військ до сектора Гази для формування міжнародних сил безпеки в рамках ініціативи, що підтримується США, після укладення минулого року перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Кілька країн, зокрема Індонезія, Марокко, Казахстан та Албанія, надали війська для Міжнародних сил стабілізації з метою підтримання миру та підтримки перехідної адміністрації в секторі Гази під егідою "Ради миру" президента США Дональда Трампа.

Відтак уряд Косова заявив під час засідання міністрів, що Міністерство оборони ухвалило рішення щодо відправки військ до сектора Гази після отримання запрошення від США у грудні.

"Ми готові взяти участь і допомогти населенню сектора Гази, оскільки самі були і залишаємося бенефіціарами міжнародних сил з 1999 року", – заявив на засіданні прем'єр-міністр Альбін Курті.

Уряд не повідомив про чисельність військ, які вирушать до сектора Гази.

Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

Згідно з проєктом організації, Трамп залишиться керівником Ради навіть після того, як його президентські повноваження завершаться.

Пізніше він заявив, що заснована ним Рада миру зібрала понад $5 млрд від країн-членів на відбудову сектору Гази.