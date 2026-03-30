Косово присоединяется к миротворческой миссии под эгидой США в секторе Газы

В понедельник, 30 марта, Косово одобрило отправку войск в сектор Газы для формирования международных сил безопасности в рамках инициативы, поддерживаемой США, после заключения в прошлом году перемирия между Израилем и ХАМАС.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Несколько стран, в частности Индонезия, Марокко, Казахстан и Албания, предоставили войска для Международных сил стабилизации с целью поддержания мира и поддержки переходной администрации в секторе Газы под эгидой "Совета мира" президента США Дональда Трампа.

Правительство Косова заявило во время заседания министров, что Министерство обороны приняло решение об отправке войск в сектор Газы после получения приглашения от США в декабре.

"Мы готовы принять участие и помочь населению Газы, поскольку сами были и остаемся бенефициарами международных сил с 1999 года", – заявил на заседании премьер-министр Альбин Курти.

Правительство не сообщило о численности войск, которые отправятся в сектор Газы.

Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января подписали в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

Согласно проекту организации, Трамп останется руководителем Совета даже после того, как его президентские полномочия завершатся.

Позже он заявил, что основанный им Совет мира собрал более $5 млрд от стран-членов на восстановление сектора Газы.