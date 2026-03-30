Лондон засудив висилку Росією британського дипломата

Міністерство закордонних справ Великої Британії розкритикувало висилку Росією одного зі своїх дипломатів після звинувачень у "шпигунстві".

Російська ФСБ заявила, що дипломат нібито намагався зібрати інформацію про російську економіку через неформальні зустрічі, а також надав неправдиву інформацію про себе.

"Звинувачення, висунуті сьогодні Росією на адресу наших дипломатів, є абсолютно неприйнятними", – заявив речник МЗС Британії.

"Росія проводить все більш агресивну і скоординовану кампанію переслідування британських дипломатів, поширюючи злісні і абсолютно безпідставні звинувачення щодо їхньої роботи", – додав він.

Речник наголосив, що Велика Британія не мириться із залякуванням співробітників британських посольств та їхніх сімей.

Раніше 30 березня Росія звинуватила британського дипломата у шпигунстві та вислала його.

Нагадаємо, у січні Росія оголосила про висилку британського дипломата, якого назвала нелегальним співробітником британських спецслужб і звинуватила у шпигунстві.

Після цього Велика Британія у відповідь вислала російського дипломата.