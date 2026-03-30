Лондон осудил высылку Россией британского дипломата

Министерство иностранных дел Великобритании раскритиковало высылку Россией одного из своих дипломатов после обвинений в "шпионаже".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Российская ФСБ заявила, что дипломат якобы пытался собрать информацию о российской экономике через неформальные встречи, а также предоставил ложную информацию о себе.

"Обвинения, выдвинутые сегодня Россией в адрес наших дипломатов, абсолютно неприемлемы", – заявил представитель МИД Британии.

"Россия проводит все более агрессивную и скоординированную кампанию преследования британских дипломатов, распространяя злобные и абсолютно безосновательные обвинения относительно их работы", – добавил он.

Представитель подчеркнул, что Великобритания не мирится с запугиванием сотрудников британских посольств и их семей.

Ранее 30 марта Россия обвинила британского дипломата в шпионаже и выслала его.

Напомним, в январе Россия объявила о высылке британского дипломата, которого назвала нелегальным сотрудником британских спецслужб и обвинила в шпионаже.

После этого Великобритания в ответ выслала российского дипломата.