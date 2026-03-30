Проросійський Додон вимагає скасувати надзвичайний стан в енергетиці Молдови

Лідер опозиційної Партії соціалістів, проросійський експрезидент Ігор Додон зажадав скасувати режим надзвичайного стану в енергетиці після того, як влада повідомила про завершення ремонту транскордонної лінії електропередачі "Ісакча – Вулканешти".

Про це він заявив у себе в Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Додон назвав надзвичайний стан в енергетиці країни "шоу".

"Вимагаємо термінового скасування режиму надзвичайного стану. На найближчому засіданні парламенту наша фракція висуне відповідний проєкт постанови", – заявив він.

Також він також зажадав, щоб уряд відзвітував про свою роботу.

"Або прем'єр-міністр сам з'явиться з доповіддю, або ми доможемося цього через процедуру вотуму недовіри", – додав Додон.

Також, як пише Newsmaker, із таким закликом виступив й мер Кишинева Іон Чебан. Він вважає, що "більше немає причин" для збереження надзвичайного стану.

Нагадаємо, раніше писали, що з 25 березня Молдова ввела надзвичайний стан в енергетиці терміном на 60 днів.

Це рішення ухвалили після того, як атаки Росії на українську енергосистему призвели до пошкодження лінії електропередачі "Ісакча – Вулканешти" – ключового каналу імпорту електроенергії з Румунії.

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну заявив, що його країна фіксує збитки інфраструктурі країни, завдані російськими атаками, та має намір підготувати вимоги щодо компенсації.