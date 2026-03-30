Пророссийский Додон требует отменить чрезвычайное положение в энергетике Молдовы

Лидер оппозиционной Партии социалистов, пророссийский экс-президент Игорь Додон потребовал отменить режим чрезвычайного положения в энергетике после того, как власти сообщили о завершении ремонта трансграничной линии электропередачи "Исакча – Вулканешты".

Об этом он заявил у себя в Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Додон назвал чрезвычайное положение в энергетике страны "шоу".

"Требуем срочной отмены режима чрезвычайного положения. На ближайшем заседании парламента наша фракция выдвинет соответствующий проект постановления", – заявил он.

Также он также потребовал, чтобы правительство отчиталось о своей работе.

"Либо премьер-министр сам явится с докладом, либо мы добьемся этого через процедуру вотума недоверия", – добавил Додон.

Также, как пишет Newsmaker, с таким призывом выступил и мэр Кишинева Ион Чебан. Он считает, что "больше нет причин" для сохранения чрезвычайного положения.

Напомним, ранее писали, что с 25 марта Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетике сроком на 60 дней.

Это решение приняли после того, как атаки России на украинскую энергосистему привели к повреждению линии электропередачи "Исакча – Вулканешты" – ключевого канала импорта электроэнергии из Румынии.

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну заявил, что его страна фиксирует ущерб инфраструктуре страны, нанесенный российскими атаками, и намерена подготовить требования по компенсации.