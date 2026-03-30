СМИ: Финляндия не требовала от Украины прекратить атаки на российские порты

После инцидента с беспилотниками, по меньшей мере один из которых был украинским, Финляндия не стала той страной, которая демонстрирует недовольство украинскими атаками на российские порты.

Об этом стало известно Yle от источников в сфере внешней политики и политики безопасности, передает "Европейская правда".

По данным источников, Финляндия планирует провести дипломатические переговоры с украинцами по мере того, как будет продвигаться расследование дела о сбитых беспилотниках. Речь идет не о допросе, а об обмене информацией.

Беспилотники появились в странах Балтии и Финляндии после того, как Украина атаковала российские нефтяные порты Приморск и Усть-Луга на берегу Балтийского моря.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил общественности, что кое-кто "сигнализировал" Украине о желательном сокращении дальних атак на российский нефтяной сектор.

"Финляндия точно не сообщала ничего подобного", – утверждает один из источников Yle.

Отметим, воздушные силы Финляндии идентифицировали один из объектов, нарушивший воздушное пространство страны в воскресенье днем. Им оказался украинский дрон Ан-196 "Лютый".

Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что дроны, которые упали на финской территории в воскресенье днем, вероятно, были украинскими, поскольку Украина атаковала российские объекты в Ленинградской области России, с которой граничит Финляндия.

Позже стало известно, что парламентский комитет по вопросам обороны Финляндии соберется на внеочередное заседание во вторник, 31 марта, для обсуждения текущих вопросов обороны, в частности относительно инцидентов с дронами.

В МИД заявили, что принесли извинения финской стороне за инцидент.